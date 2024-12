Quotidiano.net - Over 50, crisi previdenziale all'orizzonte: la pensione non basterà

Roma, 7 dicembre 2024 – Il sistemaitaliano è da anni al centro delle mosse della politica, intenta a trovare una giusta quadra tra l’età pensionabile e le risorse a copertura delle pensioni. Una coperta corta, secondo diverse letture, che trova purtroppo conferma anche con quanto succede altrove, si vedano gli Stati Uniti, dove decine di milioni di lavoratori del settore privato non avrebbero accesso a un piano di risparmio pensionistico, ergo potrebbe essere questa la base di unamolto importante. A riferirlo è l’AARP Public Policy Institute che, nel suo report, ha palesato una situazione di forte allarme soprattutto per i cittadini50, con tutto ciò che questo scenario rappresenterebbe per l’onere significativo richiesto ai futuri contribuenti. Il problema della previdenza per gli50 Così come riferito dall’AARP Public Policy Institute, sono ben 57 milioni i lavoratori degli Stati Uniti del settore privato che non hanno accesso allatradizionale così come a un piano di risparmio pensionistico presso il proprio datore di lavoro.