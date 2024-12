Osservatorio del marmo | mille imprese e oltre quattromila addetti

Leggi su Corrieretoscano.it

CARRARA –delPrimo reportdelpresentato a Carrara. La filiera lapidea di Massa-Carrara conta circache occupanoche esportano in tutto il mondo prodotti grezzi e lavorati per 562 milioni di euro di controvalore. Si tratta disolide, propense ad investire con una redditività netta doppia rispetto agli altri settori della provincia. Sono questi, in estrema sintesi, i risultati del primo rapporto sull’del, presentati il 6 dicembre presso la sede di Carrara della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. L’è stato promosso da un accordo tra il Comune di Carrara, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il Consorzio Zona Industriale Apuana, siglato a febbraio 2024.