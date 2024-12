Spazionapoli.it - Napoli interessato al colpo internazionale: la risposta del campione

Sfuma un possibileche avrebbe sicuramente offerto un’alternativa valida per il centrocampo: ildice no al trasferimento ale non soloUn nuovoalla McTominay. Ilha studiato la situazione, ma al momento arriva un secco no al trasferimento. Giovanni Manna stava fiutando l’occasione per gennaio. Una irripetibile opportunità da cogliere al volo. Ma la volontà del calciatore è ferma.Infatti, secondo quanto riporta il giornalista Florian Plettenberg, Leon Goretzka avrebbe deciso di restare al Bayern Monaco almeno fino al termine della stagione, nonostante i rumors sul suo possibile addio già a gennaio. Ha avuto un inizio difficile, il suo ingaggio è piuttosto importante e dopo tanti anni in Baviera sembrava giunta ai titoli di coda la storia tra il centrocampista tedesco e il club.