Milano | sfida tra sviluppo economico e costo della vita elevato

Il sistema commerciale e attrattivo milanese sembra, nonostante il naturale calo delle presenze estere, saper reggere una tenuta socio economica che, insieme a quella delle finanza, tiene a livelli extra large losenza pausecittà. A concorrere ci sono le università con oltre 200mila iscritti, la ricerca, gli eventi, e due capisaldi mondiali dell’arte pittorica antica, la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo di Leonardo, il tutto condito da mostre internazionali che animano le presenze anche in periodo in cui il turismo è in fase di stanca. Il quadrilatero, Rinascente e Galleria dispongono di un'offerta commerciale che pesa immensamente sull’economiacittà, i cui frequentatori italiani sono ormai limitati ai residenti ai vertici reddituali, visto che il loro numero invece di allargarsi si assottiglia.