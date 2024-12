Sport.quotidiano.net - Martina Molinaro arbitra Siena-Fezzanese: sfida di Serie D al Franchi

Sarà l’arbitro, internazionale,della sezione di Lamezia Terme a dirigere domani pomeriggio la partita, in programma allo stadioalle 14,30. Gli assistenti del fischietto calabrese saranno Angelo Di Curzio della sezione di Civitavecchia e Paolo Bianchi della sezione di Roma 1. L’incontro è valido la quindicesima giornata del campionato diD, raggruppamento E. Le altre gare del turno in calendario sono Montevarchi-Grosseto, Ghivborgo-Trestina, Orvietana-Follonica Gavorrano, Poggibonsi-Figline, San Donato Tavarnelle-Ostiamare, Seravezza Pozzi-Fulgens Foligno, Terranuova Traiana-Flaminia Civita Castellana e Livorno-Sangiovannese. La classifica: Livorno 33; Seravezza Pozzi 28; Ghiviborgo 25; Fulgens Foligno, Grosseto e24; Poggibonsi 21; Montevarchi 19; Follonica Gavorrano e Orvietana 18; Figline e Ostiamare 17; Sangiovannese 16; Trestina 15; San Donato Tavarnelle e Terranuova Traiana 14; Flaminia Civita Castellana 13;8.