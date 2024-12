361magazine.com - Margaret Spada, la sorella: “Mia sorella non è morta per vanità ma è stata ingannata”

Manuela, ladi, vuole far tacere coloro che credono che lase la sia cercata. L’intervista Manuela, ad un mese dalla morte della, vuole mettere a tacere chi pensa che lei siapere che in qualche modo se la sia cercata. Le sue parole: «Mianon era superficiale, era molto scrupolosa e qualsiasi scelta nella vita l’ha fatta in modo accurato. È arrivata in quello studio dopo attente ricerche».aveva 22 anni ed èdopo le complicazioni di una rinoplastica nel centro dei medici Procopio a Roma.«Diciamocelo, nessuno, quando va a sottoporsi a un intervento domanda com’è formata l’equipe, se c’è un anestesista o se hanno un defibrillatore. Alla luce di quanto accaduto a mia, ovviamente, oggi sembra tutto troppo facile.