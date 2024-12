Ilgiorno.it - Lupi in Valle Seriana: strategie per sicurezza e sostenibilità

Leggi su Ilgiorno.it

In risposta a una lettera in cui diversi sindaci dellamanifestavano la loro preoccupazione per la presenza sul territorio dei, ieri mattina il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha presieduto una riunione del Tavolo di coordinamento sulla fauna selvatica. All’incontro hanno partecipato i sindaci dei Comuni di Gandino e Valbondione, la polizia provinciale, nonché i rappresentanti di Regione Lombardia, del Gruppo carabinieri-forestale, di Ats e delle associazioni agricole. La riunione ha avuto l’obiettivo di analizzare le problematiche legate alla presenza della fauna selvatica, valutare le azioni già intraprese e definire ulterioridi intervento per garantire, tutela ambientale e. In relazione aiè stato riscontrato che sono 24 gli eventi predatori rilevati nell’anno e si stima che vi siano circa 25 esemplari sul territorio provinciale, suddivisi in tre piccoli branchi, costantemente monitorati dalla polizia provinciale.