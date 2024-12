Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: vari pezzi se ne vanno dalla scacchiera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:50 19. Rf1 con il Bianco che gioca una mossa tranquilla, con la quale non rischia praticamente niente. Bianco che ha perso il controllo della colonna d, ma ha una posizione solida, mentre il Nero non ha nessun problema pur con l’arrocco che si è “aperto”.11:47 18. Txd8.11:45 A questo punto è praticamente indifferente la ricattura di Cavallo o Torre da parte del Nero.11:44 18. Tad8. Continua la liquidazione di, fino ad ora probabilmente è stata la partita più priva di reali eventi.11:43 Ora tocca amuovere con un’ora e 6 minuti sull’orologio.11:41 Altro giro veloce di liquidazioni: 14. Txd8 15. Axf6 gxf6 16. Tfd1 Ad7 17. Txc1 Ae8. Il Bianco centralizza le Torri, con il Nero che offre un altro cambio.