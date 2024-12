Ilfattoquotidiano.it - La figuraccia del capo personale di Stellantis: Calenda lo incalza ma lui non risponde sui numeri. Il botta e risposta a La7

Durissimo scontro a Omnibus (La7) tra il senatore di Azione Carloe il responsabile delle risorse umane di, Giuseppe Manca. Il climax del serrato confronto, che è durato oltre 40 minuti, si ha quandopressa Manca suifallimentari della produzione di Maserati, il top di gamma della galassia. Proprio un mese fa il leader di Azione si è recato a sorpresa nella sede della casa del Tridente a Modena, dove contemporaneamente era in visita l’allora ad diTavares, che si è rifiutato di incontrare il parlamentare.“Può dire lei a quanto sta sotto Maserati in termini di produzione, rispetto al picco di produttivo?“, chiedea Manca.“Guardi, io so che l’ingegnere Elkann è andato a Modena recentemente”,Manca.“E questo ha svoltato la produzione? – chiede provocatoriamentementre Manca nega – Voglio sapere quanto è scesa Maserati dal momento di picco.