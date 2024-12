Liberoquotidiano.it - Iolanda Apostolico, la voce indiscreta: "Chi è già pronto a darle una poltrona"

Laè di quelle clamorose e pesanti, ma non proprio delle più inattese: secondo un indiscreto de Il Tempo, l'ormai ex giudicepotrebbe presto trovare un nuovo prestigioso impiego. "La sinistra si indigna ma già pensa auna", scrive il quotidiano romano. "La vergogna sono quei giudici che al posto di svolgere il loro dovere, facevano da suggeritori" alla sinistra, commenta sibillino Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Dopo Albano al fianco di Landini, non sarei sorpreso di vederecandidata. Potrei trovarmela negli scranni del Parlamento". Insomma, a due giorni dall'addio ufficiale alla magistratura con il voto unanime del Csm (un solo astenuto), per la giudice diventata famosa nel settembre del 2023 per aver bloccato il trasferimento di 4 migranti al CPR di Pozzallo in quanto aveva giudicato "incostituzionale" e in contrasto con le norme Ue il Decreto Cutro approvato poche settimane prima dal governo di Giorgia Meloni potrebbero presto aprirsi le porte della politica.