Ilfattoquotidiano.it - Donna malata di diabete muore durante la “terapia degli schiaffi”. Quindici anni di reclusione al santone perché “non l’ha incoraggiata a prendere l’insulina”

di carcere con l’accusa di omicidio colposo per grave negligenza nei confronti di unamortauno dei suoi workshop nel Wiltshire. È la pena prevista per Hongchi Xiao, guaritore alternativo che promuove la “”. A rimetterci le penne è stata Danielle Carr-Gomm, 71ennedidi tipo 1 deceduta dopo aver smesso die aver digiunatouno dei ritiri di“paida lajin” del.Secondo l’accusa, come riporta The Guardian, Xiao aveva il dovere di prendersi cura dellae non avrebbe adottato misure ragionevoli per incoraggiarla ad assumere insulina, né avrebbe chiamato l’assistenza medica quando invece sarebbe stato necessario farlo. I fatti risalgono al 2016.il workshop in una casa di campagna Danielle si è sentita male ma il “maestro” – come lo chiamano i suoi seguaci – avrebbe attribuito l’episodio a una “crisi di guarigione”.