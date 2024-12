Iltempo.it - Davide Ciancio: con il Twiga tra i giganti del settore ospitalità

Leggi su Iltempo.it

"Sono entusiasta di questa acquisizione, che rappresenta un passo storico per Triple Sea Food e per l'italiana. Questa operazione ci proietta tra idela livello internazionale, confermando che noi italiani, maestri nell'arte dell'e della cucina, possiamo dire la nostra in maniera significativa". Lo afferma, in una nota,, ceo e co-fondatore di Triple Sea Food in merito all'acquisizione da parte di LMDV Capital del Brande di 4 location del gruppo Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio Briatore. "Un ringraziamento speciale va al nostro team, che ha messo anima e passione in ogni progetto, e al nostro presidente Leonardo Maria Del Vecchio. Con la sua visione, ci ha insegnato a non porci limiti e a mettere sempre le persone al centro.