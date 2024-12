Quotidiano.net - Dal Mali al trono di X Factor. Mimì: bullizzata alle medie: “Eppure amo questo Paese”

Roma, 7 dicembre 2024 – Donna, nera. Signorina Caruso,, lo sa che a Xnon ha vinto solo una finale? Il suo è stato un lavoro di rappresentanza a tutto tondo. Un sollievo. Nel giorno in cui il Censis fotografa il razzismo silenzioso degli italiani, lei trionfa. E c’è, però, chi continua a vedere il nemico dietro la pelle scura, chi rifiuta di farsi visitare dal medico di colore. “Peggio per loro. Ma io sono ottimista a prescindere.è unfighissimo, l’Italia mi ha permesso di arrivare a cantare supalco. Certo, mi piacerebbe che tutti fossero orgogliosi delle proprie origini. Che si smettesse di dire se non fai il bravo arriva l’uomo ’nero’. Che nessuno fosse costretto a lavorare come un ’negro’. Poi penso: sono solo parole. C’è tanto lavoro da fare, ma stiamo andando nella direzione giusta.