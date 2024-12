Secoloditalia.it - Crisi dell’auto, il Pd colpevole due volte: Stellantis approfitta delle follie green per giustificarsi

Leggi su Secoloditalia.it

Mentre Elly Schlein tenta senza successo di accreditare il Pd come capofila della battaglia su, una nuova colpa della sinistra si afferma di fronte alla: le sue, dopo aver aver inferto una batosta epocale al settore, ora offrono all’azienda la possibilità di. O, almeno, di tentare didi fronte a un disastro altrimenti privo di qualsiasi foglia di fico. “La domanda è: perché i politici hanno imposto da Bruxelles e hanno orientato le scelte dei clienti verso un prodotto che in questo momento la clientela non è pronta ad accogliere?”, ha detto il caporisorse umane, Giuseppe Manca, nel corso della trasmissione Omnibus su La7, facendo riferimento all’elettrico per commentare la situazione del gruppo e del settore automotive.