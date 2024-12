Lanazione.it - Cortona, nuova edizione per il libro Gino Severini, la Via Crucis di Cortona

Arezzo, 7 dicembre 2024 –per il, la ViadiLa presentazione giovedì 12 dicembre al Maec con il professor Pierangelo Mazzeschi L’Amministrazione comunale e l’Accademia Etrusca diorganizzano la presentazione delladel, la viadi». La ristampa del volume del professor Pierangelo Mazzeschi è stata sostenuta da Uno Informatica. L’autore sarà aper la presentazione pubblica giovedì 12 dicembre alle ore 11. L’appuntamento è nella sala Medicea di Palazzo Casali, con la partecipazione degli studenti dell’istituto d’istruzione superiore «Luca Signorelli».fu chiamato a, sua città natale, negli anni 1944-1946 durante la Seconda guerra mondiale, dal vescovo della città, Giuseppe Franciolini, per eseguire l’opera musiva della Via, come ringraziamento a Santa Margherita, che aveva protetto la città e i suoi abitanti dai bombardamenti.