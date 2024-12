Ilgiorno.it - Bar Calypso di Morbegno chiuso per 5 giorni: troppi schiamazzi e disordini notturni

Se un bar di– il Tranvai Bistrot di via Cortivacci domani dopo uno stop di 9riaprirà, per un altro, da ieri, la Polizia di Stato di Sondrio ha alzato il cartellino rosso. In questo caso si tratta del bardi via Rivolta e idi sospensione della licenza sono cinque. Il provvedimento di chiusura è stato adottato dal questore di Sondrio, su proposta dei Carabinieri didel luogotenente Antonio Sottile intervenuti più di sedici volte nel locale per, musica e grida in orari, fino anche alle 4/5 del mattino, aggressioni spesso dovute allo stato di ubriachezza degli avventori e in occasione dei quali è stata riscontrata la presenza di vari soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di stupefacenti e armi e, in taluni casi, anche destinatari di misure di prevenzione quali l’avviso orale del questore.