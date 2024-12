Ilfattoquotidiano.it - Angelina Mango, Sarah Toscano e Mimì l’Italia è tornata ad amare le voci femminili. C’è aria di cambiamento nella musica in tv e in streaming?

C’è un sottile filo rosso che collega Amici di MDe Filippi, X Factor 2024 e il Festival di Sanremo. Tutti e tre gli showli, quest’anno, hanno incoronato tree rispettivamenteCaruso e. Un caso? Non proprio. Se si guardano le classifichedel 2024 di due delle piattaforme più popolari come Apple Music e Spotify, non è difficile trovare qualche nome femminile di rilievo. Ad esempio il brano più ascoltato su Apple Music nel 2024 è stato quello di Rose Villain (tra le protagoniste del prossimo Festival di Sanremo 2025) in duetto con Guè su “Come un tuono”.E non è tutto. Anna è nuovamente l’artista donna più ascoltata in Italia, secondo la classifica Spotify Wrapped 2024. La rapper, infatti, è al terzo posto con “Vera Baddie” e si afferma come l’album più ascoltato di un’artista italiana.