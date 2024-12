Abruzzo24ore.tv - Affari Tuoi: Chiara trionfa con 100mila euro, una vittoria indimenticabile

Pescara - Dopo 19 puntate di attesa, la web designer conquista il montepremi massimo in una serata ricca di suspense su Rai 1. Una serata carica di emozioni quella di ieri su Rai 1, dove, una web designer soprannominata scherzosamente dal conduttore "Miss Arrosticino", ha centrato il colpo grosso al programma, condotto da Stefano De Martino. Dopo 19 puntate in cui aveva atteso il suo turno, finalmente è stata sorteggiata per giocare e ha portato a casa il montepremi dicustodito nel pacco numero 20. La tensione è stata palpabile dall'inizio alla fine della trasmissione., accompagnata da Andrea, ha affrontato con lucidità e un pizzico di audacia le scelte difficili del gioco, dimostrando calma anche nei momenti più critici. La decisione di non accettare le proposte del "Dottore" si è rivelata vincente, permettendole di arrivare all’ultimo pacco con il massimo premio ancora in gioco.