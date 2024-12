Zonawrestling.net - WWE: I voti di Dave Meltzer a Survivor Series War Games 2024

ha pubblicato sul Wrestling Observer Newsletter le sue valutazioni per, con il WarMatch maschile che ha ottenuto uno dei punteggi più alti della serata. Durante quest’ultimo incontro, Jimmy Uso ha subito la frattura di un dito del piede, mentre Bronson Reed ha riportato un infortunio alla caviglia dopo un tuffo dalla cima della gabbia. Jacob Fatu è invece uscito illeso dal match.Le stelle assegnate match per matchEcco le valutazioni complete di:Men’s WarMatch: Roman Reigns, The Usos, CM Punk & Sami Zayn vs Solo Sikoa, Tonga Loa, Tama Tonga, Jacob Fatu & Bronson Reed – ****1/4Women’s WarMatch: Rhea Ripley, Bianca Belair, Bayley, Iyo Sky & Naomi vs Liv Morgan, Nia Jax, Tiffany Stratton, Candice LeRae & Raquel Rodriguez – ***World Heavyweight Championship: Gunther (c) vs Damian Priest – ***3/4Intercontinental Championship: Bron Breakker (c) vs Ludwig Kaiser vs Sheamus – ****1/4United States Championship: Shinsuke Nakamura vs LA Knight (c) – **1/4I match più apprezzatiIl match per l’Intercontinental Championship e il Warmaschile hanno ricevuto le valutazioni più alte della serata con quattro stelle e un quarto.