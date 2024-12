Ilrestodelcarlino.it - Vis al ’Mazza’ senza dodicesimo uomo. Non è ufficiale, si attende il verdetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al novantanove per cento, la Vis non avrà tifosi al seguito nella trasferta a Ferrara. Il mancato via libera alla vendita dei tagliandi per i pesaresi, a breve distanza dalla partita, fa infatti fortemente temere che il settore ospiti dello stadio Mazza sabato (ore 17,30) possa rimanere chiuso. E anche ieri sera l’aria che tirava non era affatto buona. Sia via Pesaro che via Ferrara, da cui è trapelata la notiza che il settore ospiti resterà chiuso. Il tutto, ovviamente, in attesa della decisione e della comunicazionedelle autorità. E ora occhio al campo. Una creatura, quella plasmata da mister Stellone, ben ambientata nella zona elitaria della classifica e che anche al Paolo Mazza di Ferrara vuole confermarsi grande. Per farlo dovrà vedersela con una Spal che dopo tre vittorie di fila ha subito una vera e propria disfatta nell’ultimo turno di campionato.