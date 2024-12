Oasport.it - Virtus Bologna-Stella Rossa oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

A 48 ore di distanza dal match contro l’Alba Berlino, latorna in campo invenerdì 6 dicembre, alle ore 20:30, le V-nere ospitano laBelgrado nella quattordicesima giornata della regular season 2024-2025.I bianconeri devono scuotersi dopo il ko all’overtime di mercoledì sera contro l’Alba Berlino (88-90) di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, con i bolognesi relegati nelle posizioni di coda con 2-11 di record. Dopo la sconfitta coach Luca Banchi ha rassegnato le sue dimissioni, con la dirigenza felsinea che ha ingaggiato nella giornata di ieri il suo sostituto ovvero Dusko Ivanovic – ex Baskonia e– per cercare di raddrizzare una campagna europea molto complicata fino a qui.Laarriva al match odierno dopo la battuta d’arresto di 48 ore fa contro l’Olimpia Milano (101-86), con i balcanici che hanno provato a mettere in difficoltà la squadra meneghina salvo uscire sconfitti.