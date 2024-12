Ilrestodelcarlino.it - Turismo religioso, patto con Loreto e Assisi

Un protocollo d’intesa che mira a rilanciare ildella spiritualità tra Paesi amici, in vista del Giubileo del 2025, coinvolgendo sindaci, le Diocesi e integrando il patrimoniodel territorio sammarinese in un sistema turistico più ampio. Questo è l’obiettivo dell’iniziativa che si propone di promuovere la collaborazione tra San Marino e le città die Chiusi della Verna. "Con l’intento – spiegano dalla segreteria di Stato al– di realizzare diverse forme di sinergia destinate alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e allo sviluppo di questo settore turistico". In sostanza, una collaborazione che consentirà di organizzare itinerari spirituali che partendo da, si estendono nelle Marche, proseguono verso San Marino, per poi attraversare l’Umbria con, ed entrare infine in Toscana, giungendo fino a Chiusi della Verna.