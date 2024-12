Agi.it - Tecnologie e terapie innovative, la cura dei tumori diventa "personalizzata"

AGI - Percorsi diagnostici e terapeutici su misura, team multidisciplinari specializzati,all'avanguardia, accesso a protocolli di Ricerca clinica con farmaci innovativi per le donne in cui la terapia tradizionale non dà risultati positivi. Trattamenti chirurgici conservativi per tutelare il percorso verso la maternità. In Humanitas San Pio X la diagnosi, il trattamento farmacologico, chirurgico, radioterapico e follow-up deiginecologici ha un centro di eccellenza dedicato. Il Centro di Ginecologia Oncologica di Humanitas San Pio X nasce dall'integrazione delle competenze specialistiche del team di Domenica Lorusso, Direttrice del Centro, Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia di Humanitas University e Responsabile dell'Unità Operativa di Ginecologia Oncologica di Humanitas San Pio X, e della squadra di Fabio Martinelli, Responsabile dell'Unità Operativa di Ginecologia Oncologica Chirurgica.