Spettacolo cantanti e attori under 33 | voucher e contributi per i più talentuosi

Con la collaborazione della presidenza della Commissione Cultura della Camera dei deputati e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, l’associazione culturale Gennaro Cannavacciuolo offre un sostegno a giovani artisti di talento tramite il Premio Gennaro Cannavacciuolo. La finalità del premio è di dare spazio e sostenere un(a) attore/attrice-cantante italiano/a tra i 18 e 33 anni che si potrà distinguere per capacità espressiva e poliedrica, nonché per una preparazione tecnica e una innata capacità di affrontare il comico, il tragico, il cabaret, la rivista, opere cantate e ballate, quali l’operetta, il teatro-canzone ed il musical, alla stregua di quanto portato in scena da Gennaro Cannavacciuolo. In giuria Pino Strabioli (regista, attore, giornalista e conduttore), Luciano Mattia Cannito (coreografo e regista), Enzo De Caro (attore e sceneggiatore), Rossana Casale (cantante e docente di Conservatorio), Barbara Giordani (casting director) e Maria Giuseppina Troccoli (Commissario Straordinario Roma Lazio Film Commission).