Scream 7 | Asa Germann star di Gen V si aggiunge al cast

Leggi su Cinefilos.it

7: Asadi Gen V, sialAsa, membro deldi The Boys di Prime Video e dello spin-off Gen V, è la nuova aggiunta aldi7. Come riportato da Deadline, i dettagli sul personaggio non sono stati resi noti.si unisce però a un ensemble che comprende anche la rientrante Neve Campbell, protagonista del franchise nel ruolo della final girl Sidney Prescott, e le nuove arrivate Isabel May e Celeste O’Connor. La May interpreta la figlia della Prescott; non si sa invece nulla del personaggio della O’Connor.In The Boys and Gen V,interpreta Sam Riordan, un “supe” superforte che è stato oggetto di test del laboratorio segreto Vought The Woods. Sam soffre di allucinazioni e traumi dovuti ai brutali esperimenti subiti. Mentre stringe un legame con Emma (Lizze Broadway), una compagna di studi al college per supe Godolkin University, lotta con il suo desiderio di vendetta contro coloro che gli hanno fatto del male.