Ilgiorno.it - Prima della Scala 2024, La forza del destino di Giuseppe Verdi: orari, in tv e dove seguire la diretta

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 6 dicembre– Tutto pronto per domani, 7 dicembre, Sant’Ambrogio, per la. In scena ‘Ladel’ dida Riccardo Chailly, con la regia di Leo Muscato, le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Alessandro Verazzi. Protagonista sul palco Anna Netrebko, insieme, tra gli altri, a Brian Jagde, Ludovic Tézier e Vasilisa Berzhanskaya. L’opera potrà essere vista in diversi luoghicittà grazie alla ‘Diffusa’ e intv o radio. Ecco tutte le informazioni. GliLa ‘Diffusa’ In tv In esclusiva in tv in 4K I collegamenti dal foyer L’audiodescrizione Inradio I broadcaster Gli‘Ladel’ diè un melodramma in quattro atti e durerà 3 ore e 53 minuti, intervalli inclusi.