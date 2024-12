Inter-news.it - Precedenti Inter-Parma: trend da invertire in casa. Un dato negativo

si gioca oggi, venerdì 6 dicembre, alle ore alle 18.30. Ivedono unparticolarmentedella Beneamata nelle ultime gare giocate a San Siro. Serve assolutamente invertirlo.– La prossima sarà la 55ª sfida train Serie A: bilancio favorevole ai nerazzurri vittoriosi in 22 occasioni, 16 pareggi e altrettanti successi dei Ducali completano il quadro. L’è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque gare contro ilin Serie A. Quanto ai gol fatti, i nerazzurri hanno segnato 78 reti in totale, contro i 66 della formazione ducale. A San Siro però verte unassolutamente da ribaltare per la Beneamata. Basti pensare, che nelle ultime cinquedi Serie A giocate allo Stadio San Siro, i nerazzurri non hanno mai vinto.