Piantedosi su sicurezza e Piano Albania | Il procedimento in Cassazione è iniziato vedremo e decideremo

“Ilinquindi aspettiamo di vedere. E’ anche un periodo in cui non c’è necessità impellente di riattivazione del centro perché gli sbarchi sono comunque molto ridotti”. L’ha detto il ministro dell’Interno italiano, Matteo, riferendosi alla questione inerente il trasferimento nei centri per migranti situati in, dopo gli accordi tra Edi Rama e Giorgia Meloni. “Quindi vediamo quale sarà l’evoluzione e poi prenderemo una decisione”, ha detto durante la riunione annuale degli Esperti per la, in attività presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’Estero alla scuola di Perfezionamento per le forze di Polizia. Inoltre, il titolare del dicastero ha parlato delle nuove tecnologie utilizzate dai terroristi e dell’importanza di un contrasto alle attività illegali dal narcotraffico, al terrorismo e alla migrazione.