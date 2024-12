Pattinaggio artistico ISU Grand Prix Final | a Grenoble 4 posto provvisorio per Conti Macii

Leggi su Sportface.it

Hanno preso il via al Patinoire Polesud di, in Francia, lei delISU di, la manifestazione che vede ai nastri di partenza i sei migliori rappresentanti di ogni specialità in base ai punti conquistati nelle sei tappe di qualificazione disputatesi nel corso dell’autunno.Si tratta dell’appuntamento tecnicamente più importante della prima parte di stagione e l’Italia è presente con ben quattro rappresentanti. I primi due sono scesi in pista nella prima competizione in programma, quella riservata alle coppie d’: Sara/Niccolò, freschi vincitori della Cup of China di Chongqing solo un paio di settimane fa, sono infatti stati raggiunti ada Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini che si erano classificati settimi nella graduatoria complessiva e che quindi come prima riserva sono stati chiamati a sostituire i campioni del mondo Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps che hanno rinunciato all’ultimo momento per un’influenza che ha colpito Deschamps.