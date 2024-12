Lanotiziagiornale.it - “Non si può tagliare sulla sanità”: la Consulta boccia la Manovra 2024

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Una norma che arreca un “pregiudizio irrimediabile alla collettività”, “potenzialmente idoneo ad incidere su diritti fondamentali della persona, quali il diritto alla salute e i diritti sociali e della famiglia”. Con queste parole la Regione Campania, in un lungo ricorso contro la legge di Bilancio per il, ha chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare illegittima la previsione per cui, in caso di mancato versamento del contributo allo Stato da parte delle Regioni nel termine previsto, “il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione”.Quindi anche per la salute. E laha in buona parte accolto il ricorso della Regione guidata da Vincenzo De Luca, stabilendo che devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, prima di sacrificare quella per lae di mettere in discussione il diritto alla salute previsto dall’articolo 32 della Costituzione.