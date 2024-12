Sport.quotidiano.net - Milan, l’esame più duro per sognare. Atalanta: missione sorpasso a Conte

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Non è mai un buon momento per affrontare l’.". Non bleffa Paulo Fonseca, avversario peggiore non poteva esserci per ilche deve necessariamente cominciare a correre e scalare posizioni di classifica. Fra Champions (Slovan Bratislava), campionato (Empoli) e Coppa Italia (Sassuolo) i rossoneri hanno fatto la grande abbuffata: dodici reti segnate, tre vittorie e segnali di risveglio. Ma stasera l’asticella si alzerà (e parecchio) perché come diceva Guardiola "affrontare l’è come andare dal dentista" ma è certamente questa l’occasione giusta per anestetizzare i problemi e capire prospettive, ambizioni e valore reale della squadra che ha vissuto troppi alti e bassi nei primi cento giorni della nuova stagione. "Vincere con l’darebbe fiducia per il futuro - ammette Fonseca -.