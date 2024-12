Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Norris e Piastri davanti, più indietro le Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1COSA SERVE ALLAPER IL MONDIALE COSTRUTTORI: TUTTE LE COMBINAZIONI14.37 Hulkenberg è addirittura terzo dietro alle due McLaren a 0?462 da. Settimo Magnussen: Haas che è brillante.14.36 Russell si porta solo in undicesima posizione a un distacco di 1?017 da.14.35 Hamilton sale in quarta posizione a 0?602 di distacco da.14.34 Leclerc ha alzato il piede nel settore centrale e andrà fra poco a rilanciarsi.14.33al comando! 1:23.517 per il pilota McLaren che fa uno-due con il compagno, Sainz terzo a oltre mezzo secondo (0?582).14.32in 1:23.751, ma stanno arrivando gli altri.14.31 Perez con la rossa si issa in quarta posizione a 0?433, ma si stanno migliorando, Verstappen e