Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Leclerc il più veloce, ma verrà penalizzato. Alle 14.30 le FP2

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.36 Ricordiamo che Charlesha già usufruito delle due componenti-batteria della stagione. Con questa sostituzione (terza batteria), quindi, dovrà scontare una penalità di 10 posizioni sullo schieramento di partenza nella gara. Una tegola non di poco conto nella lotta per il titolo costruttori.11.34 Charles, quindi, chiude con il sorriso l’FP1 di Yas Marina. E dire che la prima metà di sessione lo ha visto fermo ai box per un problemabatterie della sua SF-24. Dopo la sostituzione è tornato in pista e ha messo a segno il miglior crono del turno e ha fatto intravedere un passo gara interessante.11.32 CLASSIFICA TEMPI FP11CharlesFerrari1:24.32122Lando NorrisMcLaren+0.22143Lewis HamiltonMercedes+0.