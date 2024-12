Oasport.it - L’Italia ai Mondiali a squadre di squash: convocati, avversari e prospettive

Dal 9 al 15 dicembre ad Hong Kong si terranno i2024 di: saranno ai nastri di partenza 49, delle quali 26 nel torneo maschile e 23 in quello femminile, per un totale di 195 giocatori iscritti alla manifestazione iridata.femminile sarà composta da Beatrice Filippi, Monica Menegozzi, Flavia Miceli, Ludovica Salerno e Cristina Tartarone: le azzurre sono state inserite nel Gruppo C con Belgio, India e Colombia, ed esordiranno lunedì 9 dicembre contro il Belgio alle ore 3.00 italiane.La Nazionale maschile sarà formata da Filippo Conti, Daniele De Bartolomeo, Lorenzo Staurengo e Masoud Omar Zaki: gli italiani giocheranno nel Gruppo H, contro i padroni di casa di Hong Kong, Pakistan e Perù, e scenderanno in campo lunedì 9 dicembre alle ore 5.30 italiane proprio contro Hong Kong.