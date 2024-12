Panorama.it - L'altra faccia della fanta-Milano

«Per trovare la fermatametro dovete entrare nel cantiere». L’indicazione del barman è sibillina e la famiglia di turisti spagnoli con trolley è perplessa. Ma non ci sono errori: la fermata Sant’AmbrogioM4 inaugurata in pompa magna a inizio ottobre dal sindaco Giuseppe Sala e dal ministro Matteo Salvini è ancora oltre un labirinto di transenne, fra mucchi di sabbia e piastrelle, tubi Innocenti, macerie, ruspe, gru, camion e fili elettrici. A 25 metri di profondità il trenino funziona ma in superficie di definitivo c’è solo il provvisorio; vale per tutte le fermate coinvolte nella Cerchia dei Navigli, dal Policlinico a Santa Sofia, da Vetra a De Amicis. Chi sale dal centroterra ipertecnologico si ritrova dentro angoli di Beirut. Un raro operaio col caschetto giallo allarga le braccia: «Qui fino a marzo 2025 non riapre niente, andate a protestare in Comune».