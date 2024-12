Ilgiorno.it - Ladre seriali in metrò. Porta bloccata e furto. Blitz dei vigili, fermate

Mercoledì pomeriggio, siamo alla fermata Cairoli della metropolitana rossa. I ghisa in borghese sono lì, in mezzo ai passeggeri in attesa dei treni che viaggiano in direzione di Sesto San Giovanni, per monitorare movimenti strani e intercettare eventuali predonidei mezzi pubblici. A un certo punto, notano quattro donne che camminano una accanto all’altra: si guardano intorno e soprattutto concentrano i loro sguardi su zaini e borse degli utenti. Inizia in quel momento l’operazione-lampo che le porterà in camera di sicurezza qualche minuto dopo e davanti al giudice della direttissima l’indomani. Alle 16.30, il gruppo di borseggiatrici entra in azione: l’operativa, Fiorenza H., si accoda a una coppia di cinesi che sta salendo sul convoglio in banchina e con la mano destra apre lentamente la cerniera dello zaino dell’uomo.