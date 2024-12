Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Ayala sarà invitato a lasciare la tenuta

Cosa ci riserveranno le puntate future La? La soap spagnola ha già ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per tenere i suoi fans incollati davanti al teleschermo, e gli episodi che andranno in onda prossimamente su Rete 4 non potranno che consolidare questa sua forza. Al centro delletroveremo i piani di Cruz per allontanaredalla, che coinvolgeranno anche il marito Alonso. Ma neppure l’unione tra i due marchesi riuscirà a sortire l’effetto sperato.AnticipazioniLacorteggia CatalinaLa storyline prenderà il via quando il conte Ignacio deinizierà a corteggiare Margarita. Questo scatenerà la gelosia di Petra, ma l’uomo giustificherà il suo comportamento dicendole che si tratterà di un piano per entrare in possesso del 25% della, chein mano della vedova.