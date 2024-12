Ilgiorno.it - La forza del destino: "Scala coraggiosa: è un regalo alla città"

"È un atto coraggioso rappresentare Ladeled è unal pubblico milanese": lo sottolinea Alberto Bentoglio, professore di Storia del Teatro e dello Spettacolo dell’Università Statale di Milano. Perché ci vuol coraggio? "Perché è un’opera complessa, particolarmente lunga e che richiede un cast stellare. Un teatro che la mette in scena va premiato: bene questa scelta della. Il fatto che mancasse da tempo è la prova di un’opera particolarmente impegnativa". Sono passati 59 anni dall’ultima “Prima“ e 25 dall’ultima rappresentazione. "Per questo sarà una Prima importante. Anche dal punto di vista registico e teatrale è difficile da allestire. Si svolge in vari luoghi, dSpagna all’Italia, e richiede capacità di mettere insieme e raccontare vicende complesse.