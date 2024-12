Lanazione.it - La Caritas e il pasto di Natale. Da asporto, per restare anonimi. “Molti non vogliono farsi vedere”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 6 dicembre 2024 – Un assaggio delche ha il gusto della solidarietà, anche dain totale riservatezza. A Pisa,e Confcommercio realizzeranno martedì un pranzo di solidarietà gourmet, cucinato per chi non può permettersi uncaldo. Nel salone della Camera di Commercio, allestito come un ristorante, oltre 150 persone meno fortunate potranno assaggiare un menù per tutti i gusti: lasagne vegetariane, carni bianche arrosto, dolci a sorpresa, frutta e bevande. Un momento di festa e condivisione “OgniConfcommercio si distingue - spiega il presidente della, don Emanuele Morelli - regalando agli ospiti delle mense e a chi ne ha bisogno un momento di festa e di condivisione, con cibo di alta qualità preparato dai ristoratori pisani. Tutti si impegnano al massimo, mettendo in campo le loro migliori risorse”.