Ilveggente.it - Inter-Parma, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della quindicesima giornata diA e si gioca venerdì alle 18:30: probabili, diretta tv e streaming.Il Napoli si è allontanato ma l’ha come sappiamo una partita in meno, quella prima sospesa e poi rinviata a Firenze domenica sera per via del malore a Bove. L’asterisco, sulla classifica, rimarrà un bel po’ di tempo: il primo slot utile per recuperare il match è a febbraio. Quindi fino ad allora non c’è nessuna possibilità che possa cambiare la situazione.A: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, adesso i nerazzurri di Simone Inzaghi – che la prossima settimana andranno a giocare a Leverkusen in Champions League – ospitano unche ha avuto la forza di battere la Lazio e rilanciarsi in classifica.