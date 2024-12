Il sindaco di Sanremo dopo il Tar | Meglio continuare con la Rai La concorrenza però fa bene

Leggi su Open.online

«Se alla fine la sentenza reggerà, faremo il bando, che problema c’è? Di sicuro, Rai o non Rai, il Festival dinon si tocca». Alessandro Mager,di(Imperia), nell’intervista che concede al Corriere non è particolarmente scosso dalla sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto del Festival della Canzone italiana all’emittente pubblica. Forse perché è convinto che «dove c’è, io non vedo mai negatività» anche se «sarebbe più comodocon la Rai, perché ormai la macchina è rodata, ma se la legge dice che si deve cambiare, noi cambieremo».La proprietà del marchioMager può farsi forte di un riconoscimento che il Comune aspettava da tempo, anche se già sancito da sentenze precedenti: «Il fatto che il Tar ha sancito in maniera inequivocabile che il Comune diè proprietario del marchio del Festival.