Il Foiano Book Festival chiude la sesta edizione con record straordinari e un successo senza precedenti

Arezzo, 6 dicembre 2024 – Illacone unIl Sindaco Jacopo Franci: “Un progetto vincente che guarda già al futuro. Oltre 4000 persone hanno seguitogli eventi del. Lavoriamo alle novità del 2025.”della Chiana celebra il trionfo delladel, che si conclude registrando numeri eccezionali e unanime consenso di pubblico e critica. “I numeri parlano chiaro” – dichiara il Sindaco Jacopo Franci – “35 autori ospitati, oltre 4000 spettatori, centinaia di bambini coinvolti in attività di promozione della lettura, centinaia di libri venduti e un impatto culturale ed economico significativo per la città e il territorio. Non solo abbiamo raggiunto ildi presenze, ma abbiamo anche registrato il maggior numero di eventi sold-out e un altissimo gradimento sia da parte del pubblico che degli autori, che più volte hanno elogiatoe l’organizzazione del