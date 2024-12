Ilfattoquotidiano.it - Il festival di Sanremo non sarà più Rai? Ecco come stanno le cose: tutti gli scenari (ma nella più probabile delle ipotesi il servizio pubblico dovrà sborsare più soldi)

La bomba televisiva esplode ieri pomeriggio a Viale Mazzini, il clima si fa rovente con i primi flash di agenzia e i rimbalzi social. Il Tar della Liguria ha dichiarato illegittima la convenzione tra lae il Comune diper la concessione in affidamento diretto del marchio “della canzone italiana” e dello svolgimentoedizioni della kermesse a partire dal 2026, ordinando di procedere a gara pubblica tra gli operatori del settore. Tradotto: lapuò perdere il suo evento di punta.Una notizia storica, l’ennesima tegola per TeleMeloni. Non a caso, a stretto giro, da Mazzini con una nota provano a gettare acqua gelata sul fuoco: “I Giudici amministrativi hanno confermato l’efficacia della convenzione stipulata trae il Comune diper l’edizione 2025, nonché la titolarità in capo adel format televisivo da anni adottato per l’organizzazione del