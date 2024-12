Il Bisonte Firenze contro la corazzata Conegliano | serve un’impresa per rialzare la testa

Leggi su Corrieretoscano.it

– Iltrova l’avversario peggiore per cercare dila. Trasferta proibitiva per Il, che alle 19 del 6 dicembre è atteso al PalaVerde di Lancenigo dalla capolista Prosecco Doc Imoco, per la dodicesima giornata della serie A1 Tigotà: le bisontine, alla terza sfida in otto giorni, sono reduci da tre ko consecutivi che hanno inciso sul morale e sulla classifica, ma quantomeno potranno scendere in campo libere da grosse pressioni, dovendo affrontare una squadra che ha una striscia aperta di venti vittorie di fila (di cui sedici su sedici in questa stagione) e che in campionato ha perso solo due set in dodici partite.Sono tre le ex della sfida: nella Prosecco Doc c’è Sarah Fahr, che ha giocato anella stagione 2019/20, mentre ne Ilci sono Božana Butigan, che ha vestito la maglia didall’estate 2020 al gennaio 2022 (vincendo uno scudetto, una Champions League, due Coppa Italia e due Supercoppa Italiana) e Emma Cagnin, che ha debuttato in A1 con le Pantere nel 2019/20, oltre a Marina Giacomello che è cresciuta nel vivaio dell’Imoco pur senza mai esordire in prima squadra.