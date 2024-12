Movieplayer.it - House of the Dragon, George R.R. Martin torna a criticare la serie: "Mi infastidisce"

Leggi su Movieplayer.it

Lo scrittore non ha mai nascosto la sua antipatia e il fastidio verso alcune scelte prese per lo spin-off de Il Trono di Spade L'autore della saga letteraria de Il Trono di Spade,R.R., ha spiegato il motivo per cui non ama i cambiamenti adottati per l'adattamento dello spin-off della HBO,of thesta attualmente producendo un cortometraggio basato sui racconti del suo amico d'infanzia Howard Waldrop, The Ugly Chickens. A causa delle difficoltà a trovare fondi per questo film di mezz'ora,stesso ha autofinanziato il progetto, mentre Michael Cassutt ha scritto la sceneggiatura e Mark Raso si è occupato della produzione. Il celebre scrittore ha spiegato all'Hollywood Reporter perché ha apportato una sola modifica a The Ugly .