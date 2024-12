Ilrestodelcarlino.it - Gandolfi, pittore del cuore. La riscoperta delle pale

San Gaetano da Thiene tiene fra le braccia Gesù Bambino e lo culla teneramente, chino su di lui a occhi socchiusi, come se fosse suo figlio. E intanto la Madonna, assisa sulle nuvole, lo accarezza su una guancia. "Ubaldoha avuto il dono speciale di saper parlare aldi chi guarda le sue opere", osserva la professoressa Donatella Biagi Maino dell’Università di Bologna. Nella sua pittura sentimento e ragione, emozione e cura del dettaglio si abbracciano meravigliosamente, come ci dimostra la piccola, deliziosa mostra che sarà aperta fino al 2 marzo 2025 alla Civica Pinacoteca di Cento. Le due grandid’altare di, già presenti nelle collezioni centesi, vengono affiancate a preziosi lavori preparatori: accanto alla straordinaria ’Annunciazione’ del 1775, originariamente nella chiesa della Santissima Annunziata all’Ospedale di Cento, vediamo un bozzetto definitivo (in prestito da una collezione privata), mentre a lato della tela con ’San Gaetano da Thiene’ ammiriamo un disegno preparatorio, a sanguigna e gessetto bianco, concesso in mostra dalla galleria bolognese Fondantico di Tiziana Sassoli.