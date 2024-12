Ilrestodelcarlino.it - ’Ferrara, la città cardioprotetta’. Piazze, vie e parchi: ecco i ’Dae’: "Defibrillatori, grazie a chi li ha donati"

di Mario Tosatti Attivati noveed altri quindici entreranno in funzione nei primi mesi del 2025. Si tratta del progetto ‘Ferrara, nato dall’accordo siglato lo scorso gennaio tra amministrazione comunale e Ausl, al fine di creare la rete disul territorio urbano e del forese. Dopo l’iniziale donazione di 6 strumentazioni da parte dei Rotary Club Ferrara e Ferrara Est – con la collaborazione del Resto del Carlino –, il progetto ha registrato altri 14 diversi donatori, permettendo di raggiungere 26. I primi due sono già operativi nelle zone di Via Kennedy e San Martino da maggio scorso, mentre a partire da ieri, ulteriori nove dispositivi sono entrati in funzione in altrettante posizioni strategiche come il Parco Urbano, piazza Gobetti e lungo le Mura cittadine.