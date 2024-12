Ilgiorno.it - Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 6 dicembre 2024

Leggi su Ilgiorno.it

Nuovadie 10e. La sestina vincente vale un montepremi odierno di 40 milioni e 800mila euro. In attesa di sapere se qualche fortunatissimo giocatore centrerà il 6 o il 5+1, ricordiamo come sempre – sperando che questo sia di buon auspicio – che l’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre a Riva del Garda, quando un “baciato dalla fortuna” si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni di novembre. (in aggiornamento)Le quoteIl simboLa sestina vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: Le quote Punti 6: Punti 5+1: Punti 5: Punti 4: Punti 3: Punti 2:Bari – Cagliari – Firenze – Genova – Milano – Napoli – Palermo – Roma – Torino – Venezia – Nazionale – Il simboI numeri vincenti del 10e: Numero Oro: Numero Doppio Oro: