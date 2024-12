Justcalcio.com - Deco incontra Tah e il suo agente

L'FC Barcelona, ??attualmente in testa alla Liga con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid, sta vivendo un inizio spettacolare nella stagione 2024-2025. Nonostante l'ottima forma, la dirigenza dei Blaugrana sta già pianificando e sembra pronta a assicurarsi il primo acquisto per l'estate del 2025.Secondo l'outlet spagnolo Jijantes, Il Barcellona ha raggiunto un accordo con Jonathan Tahl'esperto difensore centrale del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riferito,, direttore sportivo del club catalano, si è recato a Leverkusen perre Tah e il suo. L'incontro, svoltosi in un ristorante locale, si sarebbe concluso positivamente, entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per i termini concordati.