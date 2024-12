Ilfattoquotidiano.it - Crac del gruppo Epolis, condanna a 9 anni per l’ex editore Rigotti e a 5 per il fondatore Grauso. Dovranno risarcire i giornalisti

A tredicidai fatti, arrivano le sentenze di primo grado per ildeleditoriale, attivo in varie città italiane con numerose testate locali freepress. Un buco da circa 130 milioni di euro. La prima sezione del tribunale di Cagliari hatoAlbertoa novedi reclusione, mentre cinquedi pena sono stati inflitti alNicola.Il dispositivo della sentenza è stato letto oggi e di fatto accoglie le richieste del pubblico ministero Giangiacomo Pilia.a quattropervicepresidente Sara Cipollini e Michela Veronica Crescenti, 3e 9 mesi ad Alessandro Valentino e tree sei mesi a John Gaethe Visendi. Per alcuni capi d’accusa è intervenuta la prescrizione e per altri sono state decise le assoluzioni.